I danni in Campania: alberi caduti nel Salernitano e a Caserta

Il maltempo ha colpito con forza la Campania. Le forti piogge e il vento che da ieri sera si sono riversate sulla regione hanno creato disagi in tutto il territorio.

Nel Salernitano, a causa della caduta di alberi, è bloccata la circolazione sulla statale 163 Amalfitana, chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni all'altezza del territorio comunale di Cetara.

Nel video realizzato da Positano Notizie le operazioni dei Vigili del Fuoco per consentire il ripristino della circolazione in piena sicurezza e nel più breve tempo possibile.

Il maltempo ha sferzato Napoli da questa notte: strade allagate in tutta la città. Oggi scuole e parchi chiusi. L'invito da parte dell'amministrazione comunale è quello di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Danni a Caserta. Nel video di GoldwebTv la caduta di un albero in Piazza Duomo. Più di 70 gli interventi dei vigili del fuoco: le operazioni rese difficoltose anche a causa del vento.

Numerosi gli allagamenti segnalati in parte della provincia, soprattutto a Villa Literno e Castel Volturno.

Migliore la situazione in Irpinia e nel Sannio, dove al momento al di là delle forti piogge non si registrano grandi criticità.

La Protezione Civile ha prorogato l'avviso di allerta meteo: arancione fino alle 18 di domani nel Napoletano, mentre dalle 21 di oggi sarà gialla nel resto della regione.