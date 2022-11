I ragazzi dell'area penale di Nisida ripuliscono i fondali

Ragazzi minorenni, un passato buio: droga, rapine, violenze. E ora protagonisti di un nuovo percorso.

Sono giovani dell'area penale minorile, oggi nelle acque di Nisida a Napoli, sono i protagonisti di un progetto educativo del ministero della Giustizia per giovani detenuti, in comunità o in un percorso di riscatto. Dopo aver conseguito il brevetto da sub si immergono per la prima volta per ripulire i fondali.

Iniziativa denominara "Bust buster" con Archeoclub, Mare nostrum, Marina Militare, enti e associazioni.