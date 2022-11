Il camper della polizia in ascolto delle donne

La provincia di Napoli è al secondo posto dopo quella di Roma nella triste classifica dei femminicidi. Sono stati 5 nel 2022, come nel 2021. E poi ci sono le donne che con i segni della violenza sul corpo varcano le porte dell'ospedale: solo al Cardarelli di Napoli nei primi 10 mesi del 2022 sono state 110. In 26 di questi episodi l'aggressione è stata di natura sessuale. Una su quattro. Un dato raddoppiato rispetto al 2021. È per fermare tutto questo che le istituzioni si mobilitano. Da 5 anni il camper della campagna della Polizia "Questo non è amore" macina chilometri.



Il comune di Casavatore ha voluto coinvolgere i ragazzi e le ragazze delle scuole in una giornata di sensibilizzazione anche con la Croce Rossa in piazza Gaspare Nocera.



Nel servizio le voci del vicequestore Gian Vito Zazo, dirigente del commissariato di Afragola (Na) e Elisabetta Puzone, vicesindaco e assessore alle politiche sociali del comune di Casavatore.