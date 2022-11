Il "cartello" delle concessioni marittime

Le carte raccontano di un "cartello" che avrebbe visto il coinvolgimento di un gruppo di imprenditori che, con la complicità di funzionari, avrebbe concentrato nelle sue mani concessioni demaniali marittime, che sarebbero state aggiudicate illecitamente in cambio di denaro e biglietti per viaggiare gratuitamente tra le due Costiere e le isole del golfo di Napoli. Dieci arresti ai domiciliari, otto obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, 44 indagati: sono questi i numeri dell'inchiesta in cui figurano anche nomi di rilievo del settore marittimo campano, per i quali al momento non sono state richieste misure cautelari. Le indagini della Guardia Costiera di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, avrebbero delineato l'esistenza di stabili e consolidati rapporti, anche di natura corruttiva, tra imprenditori del settore marittimo di Napoli e provincia e pubblici ufficiali dell'Unità Operativa Dirigenziale del trasporto e del demanio marittimo della Regione Campania. Secondo le indagini, condotte dai pm Woodcock e Cimmarotta, gli accordi erano finalizzati al rilascio e alla proroga delle concessioni demaniali, alterando le procedure che vengono utilizzate per la scelta del concessionario.