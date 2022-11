Il ministro Piantedosi torna nella sua Pietrastornina

È ritornato nella sua terra da ministro degli Interni. Matteo Piantedosi è stato accolto dall'intera comunità in festa: maxi-schermo in piazza per permettere a tutti di seguire la manifestazione.

Nella sua Pietrastornina, dove ha vissuto, non solo gli amici di sempre ma anche tanti sindaci, i primi cittadini di Avellino e Benevento.

Un uomo che partendo da questo piccolissimo centro è divenuto prefetto della capitale d'Italia e vicecapo della Polizia.

Una visita importante all'indomani delle parole del procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma che aveva lanciato l'allarme criminalità.

Solo un breve passaggio sulla politica nazionale: “Se qualcuno ci insulta - ha detto il ministro - siamo sulla strada giusta”.