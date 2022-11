Il Mondiale della rivincita

Francesco De Core, direttore del quotidiano “Il Mattino”, aveva 17 anni quell’estate di 40 anni fa. Come milioni di italiani è tornato infinite volte a rivivere, ripensare, analizzare la metamorfosi di quella nazionale azzurra.

Il passaggio dalla polvere di un girone senza vittorie, con la squadra in affanno contro Perù e Camerun e sommersa dalle critiche, alla gloria dei successi contro l’Argentina e il Brasile dei fuoriclasse, la Polonia in semifinale e la sempre tosta Germania.

Quelle emozioni mai sopite De Core ha deciso di trasformarle in un libro, nel racconto di una rivincita.

“Innanzitutto del commissario tecnico Enzo Bearzot - spiega - che era stato fortemente criticato per le convocazioni. Non aveva convocato due giocatori, uno di Milano e uno di Roma, Beccalossi e Pruzzo e quindi si inimicò la stampa sportiva in particolare. E poi La riscossa di due giocatori fondamentali come Dino Zoff che era arrivato a 40 anni, a quel mondiale da capitano dopo le critiche che aveva ricevuto nel '78 e soprattutto di Paolo Rossi che era appena stato reintegrato dopo la squalifica per il calcio-scommesse, Enzo Bearzot lo aveva aspettato... e Rossi naturalmente ripagherà le aspettative di Bearzot diventando il capocannoniere, il protagonista assoluto di quel mondiale"

L’impresa spagnola giorno dopo giorno divenne epos grazie a degni cantori

“Nelle ricerche che ho fatto rispetto agli articoli dell'82 - osserva De Core - ho trovato articoli straordinari e in quel mondiale furono coinvolti non soltanto grandi inviati come Gianni Brera, Mario Sconcerti, ma scrittori che venivano prestati al giornalismo come Giovanni Arpino, Mario Soldati, Manlio Cancogni, ci fu una disputa anche da questo punto di vista a chi scriveva il pezzo più bello, più incalzante anche dal punto di vista della narrazione e del ritratto dei personaggi”.

Tutto è pronto ora per il mondiale d’inverno, in Qatar, senza l’Italia. Non c’è tempo per deprimersi però, perché, anche se saremo solo spettatori, il calcio, e il suo racconto, sanno sempre incantare

“Dopo le prime partite - è sicuro il direttore de ”Il Mattino" - riusciremo ad appassionarci a una competizione che comunque annovererà dei grandissimi campioni, quindi quando il calcio diventerà un grande spettacolo sicuramente crescerà la passione".