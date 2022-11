Il Napoli a Bergamo nel big match, la Salernitana ospita la Cremonese

Messa da parte la trasferta di Liverpool e la qualificazione agli ottavi di Champions, per il Napoli è tempo di pensare alla trasferta di Bergamo. Domani alle 18 scontro al vertice di una serie A che gli azzurri guidano con cinque punti di vantaggio proprio sull'Atalanta.

Una squadra con centimetri, qualità e corsa, come evidenziato da Luciano Spalletti. Ma è un Napoli pronto, uscito da Anfield con l'amaro in bocca per la sconfitta nel finale, nonostante il primo posto nel girone, perché consapevole della sua forza.

Il mister toscano non fornisce anticipazioni sulla formazione. Rispetto alla partita di martedì, possibile il ritorno dal primo minuto di Juan Jesus, Mario Rui e Zielinski. Ma è un Napoli in grado di mantenere alta la qualità del gioco anche cambiando i suoi interpreti.

In campo domani anche la Salernitana, che alle 15 ospita la Cremonese per una gara insidiosa contro il fanalino di coda del campionato. I granata sono a caccia della terza vittoria consecutiva dopo il successo con lo Spezia e il 3-1 contro la Lazio. Nicola recupera Maggiore ma probabilmente punterà sul centrocampo che ha ben figurato nella trasferta di Roma.

L'Arechi risponderà presente: più di 15mila tifosi presenti per quella che sarà l'ultima gara in casa prima della sosta per il Mondiale.