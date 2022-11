Il Napoli sbanca Bergamo

Per vincere la sfida con la più immediata inseguitrice occorrono le parole di Meret, la capacità di soffrire e un po' di buona sorte. All'ombra del Vesuvio nessuno vuole nominare come obiettivo il sinonimo di triangolino tricolore.

Con l'Atalanta c'è una sorta di Osimhen minuto per minuto. Prima su corner fa il fallo di mano che consente a Lookman di presentarsi sul dischetto e trasformare il rigore perfetto, poi il centravanti nigeriano si prende in positivo la scena, vincendo ballo in maschera e corpo a corpo per ribaltare punteggio e classifica, e spendendo gli uomini di Gasperini a -8. Bravo Zielinski a pennellargli sulla testa il pannellone con cui batte Musso che usa una mascherina quasi identica, irresistibile quando Demiral annaspa al suo fianco nel tentativo di arginarlo ed Elmas, preferito a sorpresa da Spalletti a Raspadori, non si fa sfuggire l'occasione del gol che decide la prima partita giocata senza il fenomeno Kvaratskhelia.

Lobotka solito regista da Oscar, Kim non perturbato dalla vicenda del furto d'auto, il Napoli ha rischiato poco. Simeone ha sfiorato il tris che avrebbe evitato il pathos finale.

L'aritmetica già dice primo posto sicuro mentre si giocherà il Mondiale.