Il prefetto Palomba: "Presto sopralluoghi per verificare le condizioni delle scuole"

Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha fatto il punto sul ripristino della situazione legata alle scuole ischitane. “Ovviamente ci siamo posti il problema per i ragazzi ma al momento ci sono ancora difficoltà legate alla viabilità. Saranno fatti dei sopralluoghi per verificare la tenuta tecnica degli istituti superiori e inferiori”.

Sul tema abusivismo la posizione del prefetto è chiara: “Ischia presenta purtroppo delle fragilità sotto questo profilo. È il momento della riflessione non solo per quest'isola ma anche per altri territori che presentano situazioni analoghe”.