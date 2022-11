Ecco il progetto di Renzo Piano per il Rione Sanità

Renzo Piano al fianco di quattro giovani architetti per la riqualificazione urbana a Napoli. Oltre a Rovigo e Bari, il gruppo di professionisti sostenuto dall'architetto senatore a vita, ha elaborato un progetto pensato per ridisegnare il Rione sanità, in particolare il cimitero delle Fontanelle, l'ex ossario centro del culto delle “anime pezzentelle”.



Il comune ha già annunciato con una delibera di fine settembre 2022 i finanziamenti per consentire nuovamente l'accesso al sito entro febbraio 2023. Con la presentazione ufficiale a Roma, a Villa Giustiniani, del progetto che Piano ha deciso di donare alla città, il nuovo volto di questo quartiere dall'enorme potenzialità turistica comincia a delinearsi.



Nel servizio l'intervista al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e a uno dei giovani architetti dello staff di Piano.