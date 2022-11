IL VIDEO - Al Santobono infermiera aggredita con estintore e minacciata di morte

Le immagini e l'audio del filmato girato nel pronto soccorso del Santobono di Napoli restituiscono i lunghi, drammatici minuti di violenza all'interno dell'ospedale pediatrico. Un uomo, in disaccordo sul farmaco somministrato al figlio di 12 anni che accusava un dolore toracico, e la moglie, nonostante la presenza della polizia e dei vigilantes, minacciano infermieri e medici della struttura sanitaria. In particolare, i genitori del ragazzo, se la prendono con un'infermiera, costretta a riparare in uno stanzino e chiudersi dentro per sfuggire alle minacce di morte della donna, che le grida "Ti sparo" e da parte dell'uomo.

Urla forsennate, minacce di distruggere tutto, un inferno che travolge gli operatori sanitari e i gli altri bimbi giunti al pronto soccorso con patologie più gravi.

Le attività vengono sospese per due ore, con interruzione dell'assistenza per tutti i piccoli pazienti e l'evacuazione delle sale d’attesa per salvaguardare l’incolumità dei genitori e dei loro piccoli molto spaventati dalle urla.



"Mi sono stati quasi lanciati una bombola di ossigeno e un estintore" racconta la vittima che ha scritto al deputato Verde Francesco Emilio Borrelli, "non si può più lavorare così - lo sfogo - combattendo contro violenze continue".

I coniugi, un 41enne e una 43enne con precedenti sono stati denunciati per interruzione di un servizio di pubblica necessità

E' la 58esima aggressione in Campania del 2022, deuncia l'Associazione Nussuno tocchi Ippocrate, atti vili che spingono il personale a fuggire dai pronto soccorso che rischieranno, in breve tempo, di non riuscire più a dare assistenza.