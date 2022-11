Il VIDEO - Tragedia sfiorata, la copertura di un supermercato si abbatte sul parcheggio

Il supermercato aveva aperto da poco. Non molte le auto nel parcheggio del centro commerciale di Lioni, in provincia di Avellino. A un tratto il vento forte fa volare via le lamiere di copertura della struttura che finiscono sul parcheggio. C'è tutto questo nelle immagini di videosorveglianza di un negozio del Comune irpino diffuse dalla testata Telenostra Avellino: si vedono alcune persone che hanno appena fatto la spesa o che stanno entrando nell'esercizio commerciale fermarsi nel momento in cui le lamiere si sollevano dal tetto e cadono al suolo. Nessuno è rimasto ferito.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ad Avellino e in provincia sono oltre 100 gli interventi portati a termine dai caschi rossi.

Il dispositivo di soccorso è stato rafforzato con ulteriori due squadre con personale a casa richiamato in servizio.