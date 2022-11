Napoli, imbrattate le vetrine delle grandi firme

Salsa di pomodoro lanciata contro le vetrine dei negozi delle grandi firme della moda in via Filangieri, nel quartiere napoletano di Chiaia. E' avvenuto poco prima dell'inizio della manifestazione "Insorgiamo". Il gesto di contestazione è stato eseguito da un gruppo di circa 30 giovani del movimento "Friday for Future", che hanno anche esibito due cartelli: "Fine del mese, fine del mondo. Il nostro lusso è sopravvivere" e un secondo con la scritta "Il lusso non è sostenibile". Alla manifestazione è prevista la partecipazione di diversi movimenti da tutta Italia della galassia antagonista ed ecologista, dai "Disoccupati 7 novembre" di Napoli a Fridays For Future, a Gkn Firenze e 'Non Paghiamo'.