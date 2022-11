In marcia per la pace e il disarmo

In marcia per il dialogo e il disarmo, per chiedere che Napoli sia promotrice di speranza e non fautrice di paura

Nel Duomo di Napoli l'intervento delle associazioni promotrici. Il mondo cristiano, cattolico, laico si riuniscono in quelle quattro lettere che risuonano più volte dal pulpito

Nel suo intervento conclusivo, l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha ricordato la figura di don Tonino Bello

Nel servizio con le immagini di Mariano Costa gli interventi di Don Renato Sacco di Pax Christi; padre Alex Zanotelli, comitato campano pace e disarmo e monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli.