Intelligenza artificiale, il lavoro dei ricercatori Icar CNR

Venti anni di attività per l'Icar, l'istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Cnr con sedi a Rende, Palermo e Napoli. Proprio a Napoli l'istituto ha scelto di celebrare il suo compleanno con un workshop su intelligenza artificiale e computazione quantistica con scienziati da tutto il mondo: applicazioni in diversi campi dalla scienza, in particolare nel contrasto al cambiamento climatico, alla medicina, dalla finanza all'esplorazione dello spazio.



Nel servizio intervengono Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR e Giuseppe De Pietro, direttore Icar Cnr.