Come incidono le costruzioni nelle aree a rischio e i cambiamenti climatici

L'urbanizzazione può rappresentare un'ulteriore minaccia in un territorio già così fragile come quello di Ischia. Un territorio giovane dal punto di vista geologico, fatto di terreni vulcanici. Qui il tema delle costruzioni nelle zone a rischio idrogeologico è all'ordine del giorno, almeno quanto l'abusivismo.

L'altra questione che si pone dopo la frana di sabato è il cambiamento climatico: 100 eventi estremi in Campania dal 2010 denuncia Legambiente. Due volte allerta meteo arancione nell'ultima settimana. A mutare, più che l'intensità dei fenomeni, è la loro frequenza.

Nel servizio, le voci di

Egidio Grasso - Presidente Ordine dei Geologi Campania

Giorgio Budillon - Docente Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera UniParthenope