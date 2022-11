Istituti nautici, il primato della Campania

Sul ponte di comando virtuale, i ragazzi simulano la traversata dello Stretto di Messina. Quello della conduzione dei mezzi navali è solo uno dei percorsi di studio al nautico. Al Duca degli Abruzzi di Napoli la lista è lunga.

La Campania - dice uno studio per il progetto Sailor - è la prima regione d'italia per offerta formativa dedicata alle professioni del mare. Mestieri che assumono particolare valenza in un anno, come questo 2022, in cui si assiste a un vero e proprio boom del turismo.

Nel servizio, le voci di:

Antonietta Prudente - Dirigente scolastico ITTL Duca degli Abruzzi Napoli

Giuseppe Aginoni - Professore ITTL Duca degli Abruzzi Napoli