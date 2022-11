La denuncia di Legambiente: "Non si può continuare a lavorare sull'emergenza"

“In Italia sono stati distribuiti 1,5 miliardi all'anno negli ultimi 9 anni per gestire le emergenze legate al maltempo nelle varie Regioni. Ci sarebbe bisogno di utilizzare queste risorse per la prevenzione e la cura del territorio per evitare di finire in queste situazioni”. A parlare è Maria Teresa Imparato, presidente regionale di Legambiente, mentre la Campania è alle prese con la conta dei danni per gli allagamenti dei giorni scorsi e per la gestione dei nuovi disagi. “In provincia di Salerno ci sono 110mila persone in territori a rischio alluvione. Altrettante sono in giro per la Campania”, aggiunge Imparato.