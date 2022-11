La gloriosa storia dell'Avellino basket

Una storia quella della Scandone, la squadra di basket di Avellino, che ha segnato lo sport nel capoluogo irpino. Una parabola gloriosa che ha visto la presenza nella massima serie della pallacanestro per 19 anni. All'attivo anche una vittoria della Coppa Italia. La Scandone è stata dichiarata fallita nel luglio del 2021. Il 15 novembre 2022 si è tenuta l'asta per l'assegnazione dello storico logo che è andato all'imprenditore Marco Trasente.



L'anno della prima promozione in Serie A1 l'attuale sindaco di Avellino era uno dei giocatori della squadra. Nelle sue parole e in quelle di un altro storico cestista biancoverde, Norman Nolan, i ricordi dei successi che hanno entusiasmato a lungo i tifosi.

Nel servizio le voci di Gianluca Festa, sindaco di Avellino e Norman Nolan, ex cestista.