Net-war, guerra e informazione nel conflitto Ucraino

Stando a quanto scrive Michele Mezza, giornalista ed esperto di nuove tecnologie nel suo nuovo libro “Net-war”, edito da Donzelli nel 2022, nel corso della presentazione nella Facoltà di Sociologia dell'università Federico II di Napoli, “le azioni militari in Ucraina vengono strategicamente studiate e messe in atto proprio pensando al loro effetto comunicativo, perché il modo in cui verranno raccontate determinerà la percezione del conflitto e, in ultima analisi, il suo esito”.



“Se non è una novità che la comunicazione della guerra sia un terreno cruciale e delicato” dichiara Mezza “oggi essa è diventata l'oggetto del contendere. La censura applicata ai media russi, dove la stessa parola ‘guerra’ è bandita e va sostituita con l'edulcorata definizione di ‘operazione militare speciale’, è l'esempio più lampante di un giornalismo che ha perso il suo carattere di autonomia”.



Il volume è dedicato a Julian Assange, ad Anna Politkòvskaja e Aldo Garzia, tre giornalisti simbolo che hanno lottato strenuamente per la ricerca della verità.

Alla presentazione è intervenuto, fra gli altri, Giorgio Ventre, professore di Ingegneria informatica dell'Università Federico II di Napoli.