La lotta alla dispersione scolastica

Il fenomeno della dispersione scolastica in Campania assume contorni preoccupanti. Nei quartieri in cui la criminalità risulta a volte più attrattiva del circuito regolare, l'Opera don Guanella di don Aniello Manganiello è attiva per offrire attività che offrano ai ragazzi alternative per tenersi impegnati. Per combattere l'allontanamento dei giovani dalla scuola, però, serve un monitoraggio capillare che consenta di segnalare in tempo reale i casi più a rischio e di intervenire immediatamente, senza attendere segnalazioni che di solito arrivano quando le prospettive di recupero sono ormai al lumicino.



Nel servizio intervengono padre Aniello Manganiello, Opera don Guanella e Maria Luisa Iavarone, ordinario di pedagogia sperimentale all'università Parthenope di Napoli.