La maratona estrema di Giuseppe De Rosa

La storia di Giuseppe De Rosa, 46 anni di Sala Consilina in provincia di Salerno: nella sua carriera di podista fino a 500 km in 8 giorni nei luoghi più impervi del mondo, tra deserti e giungle, con sacco a pelo sulle spalle per la disciplina dell'ultra maratona in autosufficienza. Praticare questo sport gli ha consentito di superare l'obesità e sfuggire anche alla depressione.