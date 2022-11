Il 18esimo volume della raccolta che celebra i 30 anni di Repubblica Napoli è dedicato a una delle opere architettoniche più straordinarie che siano mai state edificate, ovvero la Reggia di Caserta, sontuosa e imponente, con il suo Acquedotto Carolino e il Giardino inglese.

Il volume, edito da Guida, è stato presentato proprio alla Reggia dal responsabile di Repubblica Napoli Ottavio Ragone, che ha curato l'edizione con Conchita Sannino e Antonio Ferrara, e dalla direttrice della Reggia Tiziana Maffei.

La Reggia della Meraviglia si compone dei contributi di tanti esperti, scrittori e giornalisti e sarà distribuito gratuitamente con il giornale giovedì 17. Con questo volume si dà anche il via alle celebrazioni dei 250 anni della morte del grande e geniale architetto Luigi Vanvitelli, che progettò la Reggia. L'idea è quella di mettere in rete le grandi opere borboniche a cominciare dalle Regge, da Portici a San Leucio, per offrirli come grandi attrattori turistico-culturali. E non a caso c'erano anche i sindaci di Napoli e Caserta, Manfredi e Marino.