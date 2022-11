La Salernitana a Monza per chiudere un 2022 da sogno

Il match della Salernitana a Monza, domani alle 15, nell'ultimo giorno in cui il pallone della serie A rimbalzerà nel 2022. Un anno magico per i granata che conclusero nei mesi che facevano parte della scorsa stagione calcistica una rimonta prodigiosa e storica perché consentì la prima salvezza di sempre nella massima divisione, creando le premesse per quello che sta accadendo ora: la svolta Iervolino, poi protagonista Davide Nicola, l'allenatore della metamorfosi.

Prima del match in Lombardia e di mettere tutto in freezer causa Mondiali, i suoi uomini hanno un +10 per l'obiettivo permanenza tra le formazioni top d'Italia. E anche gli avversari di domani, pur essendo in assoluto una matricola, hanno ben fatto in questo scorcio di stagione, soprattutto grazie ad un tecnico campano, Raffaele Palladino, che tra le varie maglie vestì anche quella granata.

Dopo la beffa nel finale di Firenze, la Salernitana vuole riprendere la serie positiva. Ci sarà spazio per Bronn, Daniliuc e Pirola, mentre in attacco torna dal primo minuto la coppia Dia-Piatek.