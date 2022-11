"La stanza di Lino", un luogo di ascolto per le donne e minori vittime di abusi

Per aiutare le donne a far emergere il sommerso di abusi e molestie, nasce all’interno del commissariato Secondigliano un centro di ascolto. Una stanza rosa in cui operatori specializzati possono raccogliere e accogliere le richieste anche dei minori vittime di abusi. La stanza è dedicata alla memoria di Pasquale Apicella, agente in servizio proprio al commissariato di Secondigliano morto nello svolgimento del proprio dovere il 27 aprile 2020.

All'interno del servizio le voci del questore di Napoli Alessandro Giuliano, della presidente del'associazione Forti Guerriere, l'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Iesu, il prefetto di Napoli Claudio Palomba e il padre di Pasquale Apicella, Gennaro.