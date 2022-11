La storia per illuminare le ombre del presente

20 giovani borsisti provenienti dalle università italiane ed europee, una comunità culturale che vive lo studio come impegno sociale per scandagliare il presente. All'apertura dell'anno accademico dell'Istituto italiano per gli studi storici due di loro, Giulia Battistoni e Samuele Sottoriva, raccontano con entusiasmo il lavoro di un gruppo che, come ricorda la segretaria generale dell'Istituto Marta Herlig, nipote di Benedetto Croce, interpreta pienamente lo spirito del fondatore.

A 70 anni dalla morte di Croce, 75 dalla fondazione dell'istituto, la rete è sempre più vasta, la biblioteca conta 140mila volumi, va avanti il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario.

Il tema centrale delle conferenze di quest'anno è l'idea di nazione, in tempi complessi in cui le identità si contrappongono al cosmopolitismo dei mercati economici e finanziari.

La prolusione affidata al professor Natalino Irti indaga l'ultimo Croce che guardava al cuore malato dell'Italia e dell'Europa.