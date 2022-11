L'autunno d'oro del turismo a Napoli

La domenica a passeggio nel cuore di Napoli spesso comincia scendendo dalle decine di autobus in sosta alla buona lungo Via Marina. Ma presto si cambia. Dal 19 novembre i pullman turistici dovranno fermarsi al Varco Immacolatella del Porto.

Piazza San Gaetano regala un colpo d'occhio sul boom turistico della città, con migliaia di persone in giro per Via dei Tribunali. A San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, si cammina a stento ma l'atmosfera è già quella natalizia, complice anche l'allestimento della fiera.

Risalendo si respira il successo di felici intuizioni come l'apertura della Chiesa di Santa Luciella, ma in tanti sono catturati dal fascino dell'artigianato presepiale.