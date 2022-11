Le "tracce di luce" di Avallone che raccontano Salerno

Un amore nato da bambino e cresciuto lungo tutta una vita: quello che l'avvocato Giovanni Avallone ha avuto per la fotografia e per il cinema, e poi negli anni delle prime televisioni private, per la regia televisiva.

Dal suo infinito e prezioso archivio ora ha selezionato gli scatti fotografici più importanti di una vita dedicata a raccontare storie e personaggi della sua Salerno.

Tracce di luce con la straordinaria luminosità degli occhi dell'amato poeta Alfonso Gatto. Ma nel libro di Avallone c'è anche la grande trasformazione urbanistica di Salerno, dagli anni Trento fino alle ultime architetture firmate da celebri archistar.