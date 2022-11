Letture nei Musei

Quarta edizione del progetto nazionale lettura nei musei, dall'11 al 13 novembre, promosso da Kid Pass per avvicinare le famiglie ed i più giovani al mondo della cultura attraverso la scoperta dei musei italiani e la valorizzazione della cultura. Settanta le strutture coinvolte in tutta Italia, media partner dell'iniziativa TGR e Rai Radio Kids. Un progetto che cresce ogni anno e che nel 2021 ha coinvolto oltre 10 mila ragazzi. Il calendario comprende un centinaio di eventi in presenza coinvolgendo anche il digitale. A Napoli protagonista d'eccezione, il Museo di Capodimonte riscoperto dai ragazzi attraverso le visite guidate e la BiblioApe di Liberi per crescere, a disposizione di tutti, nell'emiciclo del Giardino tardo barocco. Tantissimi i bambini che hanno partecipato alle letture ed ai tanti laboratori finalizzati alla conoscenza dell'arte, della cultura e della salute.