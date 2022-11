L'impegno del Rotary per l'Africa

Mangiare e studiare. Due diritti dell'infanzia. Ma in molti paesi del mondo sono entrambi una chimera. Ecco perché il Rotary chiama a raccolta associati e volontari per il progetto "dall'alimentazione all'alfabetizzazione" che prevede la distribuzione di 600 mila pasti ai bambini dello Zimbabwe e la garanzia per gli stessi di frequentare un intero anno scolastico. Il Rotary ha già all'attivo 540 milioni di pasti distribuiti in tutto il mondo. Ora l'impegno raddoppia anche grazie al contributo dei privati

Nel servizio le voci di Alessandro Castagnaro, Governatore del Rotary Distretto 2101 della Campania, e Francesco Tavassi di Temi Spa Gls Napoli