Lo European Heritage Award alla cooperativa La Paranza

Prendersi cura del patrimonio, tutti assieme, per crescere culturalmente e professionalmente, diffondendo l'amore per i tesori del territorio nella comunità circostante e tra i turisti. È quel che hanno fatto nel corso degli anni, con il grande lavoro di padre Antonio Loffredo, i ragazzi della cooperativa La Paranza, che hanno festeggiato l'European Heritage Award, Europa Nostra, ritirato a Praga, nella categoria campioni del patrimonio. Ad essere premiato è il metodo partecipativo adottato dalla cooperativa nel promuovere luoghi come le Catacombe di San Gaudioso e San Gennaro, ma più in generale tutto il Rione Sanità, che anche grazie a loro è uscito dal cono d'ombra in cui era finito nonostante la ricchezza del suo patrimonio. Alla serata di festa nella Basilica di Santa Maria della Sanità condotta dalla giornalista Conchita Sannino, c'erano l'arcivescovo Domenico Battaglia, il sindaco Gaetano Manfredi, e tra gli altri il presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo, e poi le tante realtà educative sociali culturali del territorio. E la musica dei ragazzi del Sanitaensemble e della Piccola Orchestra di Forcella.

Nel servizio le interviste a don Luigi Calemme, parroco di Santa Maria della Sanità, e a Giovanni Maraviglia, presidente cooperativa “La Paranza”