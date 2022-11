Lo sport per la legalità

Educazione civica: dalla cultura dei diritti a quella dei doveri. E' stato questo il tema dell'incontro organizzato dal Club Lions Napoli Host che si è tenuto allo spazio Guida di Via Bisignano. Spunti all'incontro dibattito dal libro “One Day Footballer - Una finestra sul Prato”.

Diritti, doveri e legalità, principi fondamentali per il mondo dello sport e per il calcio in particolare.

Dello sport come baluardo alle illegalità e ancora di solidarietà ne ha parlato Gianni Maddaloni.