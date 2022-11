L'Officina delle Culture di Scampia scrive a Mattarella

La restituzione dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, la lettera scritta al presidente Mattarella, è solo l'ultima delle proteste dell'Officina delle Culture. Nell'ex scuola di Scampia, a lungo discarica e deposito d'armi, poi nel 2012 affidata dal Comune di Napoli all'Associazione Resistenza, funzionano le affollatissime palestre, si ospitano 35 profughi ucraini, ci sono 24 detenuti in affidamento ma molte delle attività sono di fatto ferme. L'assegnazione nel 2015 dei locali all'Asìa, l'azienda di igiene urbana, per questioni di bilancio richiedeva un nuovo contratto. E' impossibile anche partecipare a bandi. E dopo il presidio con sciopero della fame di gennaio, su suggerimento del Comune , c' stata la costituzione di un'associazione temporanea di scopo alla quale però non hanno aderito 2 delle 10 realtà censite dal Comune. Di seguito la precisazione: “questa amministrazione ha ereditato una situazione irregolare e ha costruito un percorso per risolverla. Gli uffici hanno predisposto un accordo tra le associazioni ma non tutte lo hanno firmato”.