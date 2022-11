Lungomare, arrivano gli attraversamenti rialzati

Dopo gli incidenti stradali degli ultimi mesi, che sono costati la vita a tre persone, sul lungomare di Napoli e nelle zone limitrofe presto i dissuasori - installati a seguito dei tragici avvenimenti - potrebbero essere sostituiti dagli attraversamenti rialzati.

La Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, celebrata ieri, rappresenta un momento per ricordare chi non c'è più. Ma anche un'occasione per avanzare proposte per ridurre il numero di sinistri.

Le stime Aci-Istat - relative ai primi mesi del 2022 - evidenziano un incremento di incidenti con lesioni, vittime e feriti.

I sinistri sono la prima causa di morte nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Fondamentale quindi potenziare l'azione di prevenzione che avviene nelle scuole e nelle università.

Nel servizio le interviste al comandante della Polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito; ad Alessandro Petrosino, Associazione Familiari e Vittime della Strada; Luca Simeone, presidente Associazione Napoli Pedala; Antonio Coppola, presidente Aci Napoli; Alfonso Montella, professore di Sicurezza stradale dell'Università Federico II.