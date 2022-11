L'Unione Industriali dona un esoscheletro alla città di Napoli

Alice Leccioli è una ragazza di Ferrara affetta dalla nascita da diparesi spastica: l'anno scorso ha camminato per la prima volta grazie a un macchinario ad altissima tecnologia. Diventata testimonial della ricerca scientifica, Alice è stata protagonista nella serata di solidarietà in cui l'Unione Industriali di Napoli ha raccolto fondi per donare alla città un altro esoscheletro. Presente anche l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Nel servizio le interviste a

Costanzo Jannotti Pecci - Presidente Unione Industriali Napoli

Anna Del Sorbo - Presidente Gruppo Piccola Industria

Luca Trapanese - Assessore Politiche Sociali Comune di Napoli

Clementino - Cantante

Patrizio Rispo - Attore