Maestri di Strada: "I ritardi nei rimborsi mettono a rischio la nostra attività"

L'amarezza non fatica ad affiorare dalle parole di Cesare Moreno. La riunione dei Maestri di Strada, questa volta, non comincia dalle idee. Prima vengono i conti. I soldi mancano e bisogna tirare la cinghia. L'ex scuola di via Curzio Malaparte avrebbe bisogno di una ristrutturazione. Le infiltrazioni d'acqua fanno danni. E anche porte e finestre non se la cavano meglio. Ma la questione sul tavolo, oggi, è un'altra. E riporta indietro ai primi giorni della pandemia. Il progetto “I Coronauti” è in campo già dall'aprile 2020. L'idea è di rompere l'isolamento dei ragazzi, coinvolgerli in iniziative online e raggiungerli fisicamente per la consegna dei cosiddetti "viveri per la mente": libri, quaderni, colori. Ma anche tablet e schede per la connessione. I Coronauti si chiude nel 2021 dopo 12 mesi di attività per 250 ragazzi di Ponticelli, Barra e San Giovanni. Da allora, Maestri di Strada attende dal ministero un saldo di 140 mila euro.

"140 mila euro - scrive la onlus in un comunicato - sono quasi tre mesi di stipendi per tutti noi. Per la prima volta dopo decenni, siamo stati costretti a chiedere un prestito in banca". Difficoltà che si sommano ad altre difficoltà. Per una realtà, nata con l'esperienza del progetto Chance, che già ogni giorno lotta contro la dispersione scolastica e per la diffusione di pratiche educative efficaci.

Nel servizio, la voce di Cesare Moreno - Presidente “Maestri di Strada” onlus