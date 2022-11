Il lungomare sott'acqua

Lungomare allagato a Napoli: a causa delle piogge battenti della mattinata e del mare ingrossato dal vento, via Caracciolo è stata invasa dall'acqua. Alcuni locali lungo via Partenope non hanno potuto aprire. "Ristoranti chiusi sul lungomare stamattina? C'è una mareggiata, il mare forza 5. Quando si ferma il mare si tornerà a mangiare anche sul lungomare", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha disposto con un'ordinanza nella giornata di martedì 22 la chiusura delle scuole, dei cimiteri e dei parchi.