Mariagrazia Cucinotta è madrina d'eccezione al Teatro Mediterraneo di Napoli alla manifestazione “Un mondo di solidarietà”, la serata di beneficenza alla quale hanno partecipato molti artisti famosi sotto la direzione artistica di Diego Di Flora.



La quattordicesima edizione, condotta da Maria Mazza e Peppe Iodice ha visto alternarsi sul palco i rapper Clementino e Anastasio, Gigi Finizio, Chiara Galiazzo, Rosario Miraggio e Tancredi. E ancora, Francesco Cicchella, Nello Iorio, Mariano Bruno, Radio Rocket e Mino Abbacuccio da “Made in Sud”, con la regia di Enzo Liguori e le coreografie di Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna.

Tutti gli artisti coinvolti hanno offerto il loro contributo gratuito per un unico scopo: migliorare la qualità di vita e di cura dei piccoli ospiti dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli. Infatti, i proventi della serata saranno destinati all’acquisto di una sonda ecografica wireless da utilizzare durante il trasporto neonatale in ambulanza.



“Siamo davvero felici di essere stati scelti per la seconda volta, quali destinatari dei proventi di “Un mondo di solidarietà”. "Con il ricavato l'ospedale acquisterà una sonda wireless per la terapia intensiva neonatale”, ha raccontato Flavia Matriscina, direttrice della Fondazione che ha presenziato alla manifestazione.



Fra gli intervenuti, Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli. Conosco “Un mondo di solidarietà” da sempre, sin dalla prima edizione anche per l’amicizia che mi lega a Diego Di Flora”, ha detto Trapanese, "e non è escluso che con il tempo questa manifestazione diventi un progetto dell'amministrazione comunale".