Maxirissa a Salerno, dieci minori ai domiciliari

Sono tutti studenti incensurati della Salerno bene. Figli di docenti universitari, professionisti, commercianti e di un magistrato i dieci minorenni finiti agli arresti domiciliari e gli altri sei ragazzi destinatari di prescrizioni giudiziarie coinvolti nella maxirissa, tra la folla, della notte bianca del 9 e 10 luglio scorsi, nel quartiere Torrione a Salerno. Uno scontro per banali motivi, uno sguardo di troppo, il primo battibecco, poi, i due gruppi che si fronteggiano: pugni, calci, giovani feriti e contusi. L'analisi delle chat estrapolate dai cellulari dei primi identificati ha permesso alla polizia di individuare gli altri indagati. In particolare per i sei minorenni a piede libero le prescrizioni riguardano l'obbligo di rincasare alle 23, frequenza scolastica con profitto, divieto di bere alcolici e impegno in percorsi educativi e di volontariato.