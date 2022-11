"Mazzette" per le concessioni demaniali, 9 arresti

Avrebbero dato vita ad un vero e proprio "cartello" che in alcuni casi agiva secondo modalità mafiose per concentrare le concessioni demaniali marittime in mano ad un pool di imprenditori in cambio di denaro e altre utilità.

Sono nove gli arresti ai domiciliari e due gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria notificati questa mattina.

Le indagini della Guardia Costiera di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, avrebbero delineato l'esistenza di stabili e consolidati rapporti, anche di natura corruttiva, tra imprenditori del settore marittimo di Napoli e provincia e pubblici ufficiali dell'Unità Operativa Dirigenziale del trasporto e del demanio marittimo della Regione Campania.

Secondo le indagini, condotte dai pm Woodcock e Cimmarotta, gli accordi erano finalizzati al rilascio e alla proroga delle concessioni demaniali, alterando le procedure che vengono utilizzate per la scelta del concessionario.

I reati contestati sono corruzione, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, illecita concorrenza con minaccia o violenza: per due degli indagati è scattata anche l'interdizione dai pubblici uffici.