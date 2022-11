"Me lo ha detto Dio e ho lanciato mia figlia dalla finestra"

"Lo ha voluto Dio. Ho ricevuto un suo ordine ed era certo che mia figlia si sarebbe salvata". Così, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del tribunale di Nocera Inferiore Daniela De Nicola, ha detto il padre della bambina di due anni lanciata nel vuoto dalla finestra al terzo piano di una palazzina di Fisciano, nel salernitano.

Il quarantenne, come un fiume in piena dopo un iniziale tentativo di avvalorare la tesi dell'incidente, ha ammesso le sue responsabilità. Viene meno l'ipotesi della caduta accidentale emersa in prima battuta. A riferire della confessione gli avvocati Silverio Sica e Tommaso Amabile che hanno chiesto l'attenuazione della misura e il ricovero per il loro assistito in una struttura sanitaria.

Il giudice ha invece disposto la custodia cautelare nel carcere di Bellizzi Irpino e gli accertamenti psichiatrici. La bimba è ricoverata al Santobono di Napoli. Le sue condizioni sono in miglioramento.