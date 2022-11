Medici no vax riammessi in servizio. De Luca "Decisione gravissima e irresponsabile"

“Una decisione gravissima e irresponsabile”. Così il presidente campano Vincenzo De Luca in una nota della Regione, sulla riammissione in corsia dei sanitari non vaccinati, approvata durante il Consiglio dei Ministri di ieri.

Secondo De Luca quella di rimettere in servizio medici e operatori sanitari no vax “è una decisione che offende la stragrande maggioranza dei medici e degli infermieri che si sono comportati in maniera deontologica e responsabile e che toglie sicurezza e tutela ai pazienti ricoverati e ai loro familiari”, così afferma all’interno della nota. Nella mattinata di ieri, a corredo dell’ordinanza regionale che prorogava l’obbligatorietà delle mascherine nelle strutture sanitarie fino a fine mese, il presidente campano aveva auspicato che il governo, invece, imponesse la vaccinazione a camici bianchi e infermieri. Augurio caduto nel vuoto.