Metanodotto in fiamme, paura nel beneventano

Prima un boato, poi il fuoco. Le immagini girate con gli smartphone da cittadini e automobilisti testimoniano gli attimi di paura vissuti a Forchia, paese della Valle Caudina con poco più di mille abitanti, in provincia di Benevento, dove ieri sera poco dopo le 20 si è sviluppato un incendio, visibile da diversi chilometri di distanza, a seguito dell’esplosione di una condotta del metano, situata al confine con il comune di Arpaia. Immediate le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco, arrivati sul posto insieme ai tecnici della Snam che, chiudendo in tempo la condotta del gas, hanno evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente. Per fortuna nessun danno alle persone. Le fiamme erano divampate in via Misciuni, una zona agricola distante dal centro del paese. Le abitazioni e le persone più vicine sono state messe in sicurezza.