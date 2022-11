Missione compiuta a New York

Li avevamo lasciati sulla pista d'atletica dello stadio di Bellizzi, nel salernitano, alle prese con gli ultimi allenamenti prima della partenza per gli Stati Uniti. Li ritroviamo in un angolo di Central Park intenti a ripensare all'impresa compiuta la scorsa domenica. Perché i Leo ce l'hanno fatta.

Il sogno impossibile di Franco, tetraplegico dalla nascita, è diventato realtà. Suo fratello Dario ha spinto la sua carrozzina lungo i 42 chilometri e 195 metri della maratona di New York. E la coppia ha centrato anche un tempo di tutto rispetto chiudendo in 4 ore 15 minuti e trentuno secondi.

Al viaggio americano di Dario e Franco si è aggiunta una tappa. Il console generale d'Italia a New York Fabrizio Di Michele ha chiesto di incontrarli. Ora il rientro, poi, un po' di meritato riposo, ma i Leo non hanno intenzione di fermarsi e guardano al 2023. Le date per le maratone di Roma, Londra, Berlino sono già note e smettere di sognare è vietato.

Nel servizio le voci di Dario Leo e del Console generale d'Italia a New York Fabrizio Di Michele