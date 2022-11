A Napoli la festa dell'albero

Proteggere la biodiversità per salvare l'ambiente dal dissesto idrogeologico. Questa l'intenzione della XII edizione della Festa dell'Albero nelle giornate del 20 e 21 novembre nel Real Orto Botanico di Napoli. La manifestazione, in collaborazione con i vivai forestali della Regione Campania, celebra l'importanza degli alberi per le loro capacità di assorbire l'anidride carbonica e rilasciare ossigeno nell'aria. Fondamentale la tutela del verde e l'incremento del patrimonio arboreo anche negli spazi urbani. Albero protagonista quest'anno a Napoli è la quercia, simbolo di forza e di giustizia, eletta “Albero della Legalità dell'Orto Botanico”.

Nel servizio le voci di Rossella Muoio, organizzatrice della festa dell'albero, Daniele Scinti Roger, giardiniere espositore, e Paolo Caputo - direttore del Real Orto Botanico di Napoli