Napoli mondiale

Aggiungi un pizzico di brivido e metti il largo primato in freezer.

Tutto semplice per il Napoli dopo il salvataggio di Meret sul mancato azzurro Deulofeu, presto uscito nel finale.

L'Udinese riemergerà nel finale dopo aver rischiato l'imbarcata.

Assente per la terza volta di seguito Kvaratskhelia, è ancora protagonista Victor Osimhen, che sblocca prorompente di testa il match per poi regalare alle antologie un tacco che nell'azione del raddoppio di Zielinski spiega il perché del dominio del Napoli giunto in campionato all'undicesimo successo consecutivo.

Bene anche stavolta Elmas, che nella ripresa ha calato in contropiede il tris e sfiorato la personale doppietta con la parata di Silvestri che vale una rete.

Poi il calo di concentrazione, più che il ritorno degli aversari. Kim sbaglia e poi si scusa da campione vero via social.

Il pathos finale è anche un'utile lezione: mai cullarsi sugli allori. Vale per l'entità di un punteggio ma anche per il vantaggio in classifica.