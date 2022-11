Napoli, nuove regole per la movida

Una consulta che metterà insieme commercianti, comitati civici e associazioni giovanili, municipalità. Protocolli d'intesa con le associazioni di categoria. E poi l'istituzione di un sistema di tracciamento tramite codici QR dei locali pubblici e delle loro caratteristiche, a partire dal numero massimo di clienti ospitabili.

Il consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza il regolamento per la "serena e civile convivenza" tra cittadini e attività commerciali per regolare la movida. Ventisette i voti favorevoli, sette quelli contrari, in arrivo dai consiglieri di centrodestra. Nella stessa seduta, rinviata per ulteriori verifiche la discussione sul regolamento di polizia di sicurezza urbana.



Critica l'opposizione che avrebbe voluto ''la contemporaneità dell'approvazione dei due regolamenti'', movida e sicurezza urbana, ritenuti complementari.



Nel servizio le interviste a: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Teresa Armato, assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive; Catello Maresca, consigliere comunale di centrodestra e capo dell'opposizione.