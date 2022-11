Napoli con il rebus Kvara

Kvara sì, Kvara no. E' l'interrogativo che agita Spalletti in vista della gara di domani, ore 15, con l'Udinese al "Maradona", l'ultima del 2022. L'attaccante georgiano, costretto a saltare gli ultimi due match di campionato per una fastidiosa lombalgia, potrebbe restare fermo ancora ai box. Decisive, comunque, saranno le prossime ore. La conferenza stampa di Spalletti, in programma tra poco più di mezz'ora, è l'occasione per saperne qualcosa in più sulle condizioni di Kvaratskhelia e sulle possibilità che possa essere tra i convocati. Rispetto alla partita con l'Empoli, l'allenatore azzurro potrebbe attuare un minimo di turnover. In difesa ballottaggi Ostigard - Juan Jesus e Olivera - Mario Rui, con quest'ultimo deluso per la mancata convocazione al Mondiale col Portogallo. A centrocampo pronto il ritorno di Zelinski al posto di Ndombelé. Mentre in attacco, con Lozano e Osimhen, il dubbio è tra Elmas e Raspadori. Stadio "Maradona" sold-out, o quasi. Cinquantamila gli spettatori previsti.

Gioca, invece, domenica alle 15 la Salernitana, in trasferta col Monza. I granata cercano il riscatto dopo la sconfitta con la Fiorentina. Partita importante, contro una diretta concorrente per la salvezza, che la squadra dell'Ippocampo potrebbe affrontare con un'assenza pesante, quella del centrale di difesa Federico Fazio, che lamenta un problema alla caviglia.

In Serie B, domani, alle 14, Spal - Benevento. I sanniti devono necessariamente fare punti per cercare di risalire la classifica. Una sconfitta potrebbe avere anche conseguenze sul futuro di Fabio Cannavaro sulla panchina giallorossa.