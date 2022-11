Napoli, si ferma Kvaratskhelia

Lombalgia acuta: niente Bergamo per Kvicha Kvaratskheila. Lo scontro al vertice tra Napoli e Atalanta perde il protagonista più atteso.

Gli azzurri ripartono dalla sconfitta indolore di Liverpool, che non ha ha pregiudicato il primato nel girone. Ma pur sempre uno stop.

Gli uomini di Spalletti hanno voglia di ricominciare e il calendario li mette di fronte ad un avversario scomodo: l'Atalanta di Gasperini.

Giornata di premi in casa azzurra: il tecnico toscano miglior allenatore per la Lega Calcio, Kim miglior giocatore del campionato per l'Assocalciatori. Un riconoscimento ad un ottobre magico.

Ma la testa è al campo e al filo comune che lega Liverpool e Bergamo.

In campo domani anche la Salernitana, che alle 15 ospita la Cremonese per una gara insidiosa contro il fanalino di coda del campionato. Granata a caccia della terza vittoria consecutiva: Nicola tiene la rosa pronta, nelle prossime tre gare ognuno dovrà dare il suo contributo.