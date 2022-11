Napoli, una capolista non per caso

Bendato nel giudizio, l'allenatore della Dea Gasperini ha riconosciuto la sconfitta non senza punte di veleno. Una maniera doverosa per non lasciare sulla griglia la sua squadra, ma ingenerosa verso un Napoli davvero convinto di essere la capolista non per caso.

L'assenza di Kvaratskhelia ha consentito a Spalletti, se ce n'era bisogno, di confermarsi tanto sereno nelle scelte - i più ipotizzavano Raspadori invece il tecnico ha puntato su Elmas che lo ha ripagato con un goal - quanto gestore di muscoli, tossine e umori.

La partita ha premiato assetto tattico e condizione mentale e il vantaggio di sei punti sul Milan con una sosta così lunga di campionato alle porte non deve permettere cali di tensione. Ecco perché a Castelvolturno è già martellamento sull'Empoli, martedì al Maradona, urticante nella sua accertata inferiorità. Spalletti striglia e medita cambi: per Raspadori e Simeone, non per esempio, c'è aria di rientro.

Più che smodato entusiasmo, il Napoli è scortato dalla passione dei tifosi, fieri ed esultanti per una vittoria a Bergamo che ha reso cartacce i cori di scherno e luci i guizzi del lavoro giorno per giorno che determina l'attuale classifica.